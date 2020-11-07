Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi.
Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor.
Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak - Son Dakika Spor