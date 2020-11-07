Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma antrenmanıyla güne başlayan başkent ekibi, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla idmanını tamamladı.

Açıklamada ayrıca, dün antrenman sırasında sakatlanan Bogdan Stancu'nun yapılan tetkikler sonucunda sağ diz ITB bandında yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 2-3 hafta sonra sahalara dönmesinin planlandığı aktarıldı.

Stancu'nun yanı sıra Giovanni Sio ve Salih Dursun da kırmızı-siyahlı takımdaki yerini alamayacak.