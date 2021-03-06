Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.