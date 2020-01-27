Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Jahovic, en az 3 hafta yok
Denizlispor maçında sakatlanan Jahovic, en az 3 hafta oynayamayacak Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı için kural hatası başvurusu yapacak 'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 20:17:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]