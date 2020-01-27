Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.