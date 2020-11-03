Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda taktik çalışmayla başladı. Antrenman, üç takımlı çift kale maçla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.

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