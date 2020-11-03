Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
03.11.2020 18:13
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.
Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda taktik çalışmayla başladı. Antrenman, üç takımlı çift kale maçla sona erdi.
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