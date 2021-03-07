Aykut Kocaman: "Uzun zaman sonra kazanmak bizim için son derece önemliydi"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının ardından, "Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi" dedi.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kocaman, "İçinde bulunduğumuz grup birbirleriyle oynarken can havliyle mücadele ediyor. Bütün maçın stratejisini bu çok etkiledi. İki takım da mutlaka kazanmak istiyordu. Telafinin azaldığı dönemde bu duygu daha da öne çıkıyor. Özellikle ilk yarı maçı daha fazla kontrol etmek amacındaydık, nispeten başarılı da olduk. Tehlike üretemedik. İkinci yarının ilk 15 dakikasından sonra ihtiyaçlar davranışlara yön vermeye başladı. İki takım da kazanmayı çok istiyordu. Son dakikalarda biraz da son şampiyon Başakşehir takımının apoleti üstünde olmasından dolayı, oyuncu kalitesi skora etki etti. Uzun zaman sonra kazanmak da bizim için son derece önemliydi" ifadelerini kullandı.

En son dün akşam saatlerinde Samsun'da yaşanan kadına şiddet olaylarına tepki gösteren Aykut Kocaman, "Ülkemizin kanayan yaralarından biri kadına şiddet. Hem dünkü olayı şiddetle kınıyorum hem de yarın Dünya Kadınlar Günü'nün yürekten kutluyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)