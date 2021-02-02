Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi

İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi

Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor