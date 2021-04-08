Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Dün forma giyen isimler yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken, diğer grupta yer alan oyuncular dar alanda oyun ile çalışmalara devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı takım, dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi ilk antrenmanını yaptı.

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