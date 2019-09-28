Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır
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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır

9 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor ile oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkiklerde sağ diz yan bağında esneme saptanan Sadio Diallo'nun, müsabaka kadrosunda yer alamayacağı duyuruldu.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 07:16 Kaynak: AA
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