Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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