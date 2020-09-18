Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği Kulübü, 2 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, iki personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Personellerimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.