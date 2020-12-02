Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda 5'e 2 top kapma oyunu ile başladığı belirtildi. Çalışmanın dar alanda pas oyunu ve çift kale maç ile tamamladığı bildirildi.

Gençlerbirliği , Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil