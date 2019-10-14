Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

28 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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