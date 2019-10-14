Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
1 saat önce
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:17
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