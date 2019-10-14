Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.


Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.


Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.


Mustafa Kaplan, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:17 
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