Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.

Top kapma çalışması ile süren idmanın, taktik çalışma ile sona erdiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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