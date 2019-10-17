Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları

19 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma koşusuyla başladı. İdman, dar alanda top kapma, şut ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Hazırlıklarının Ankara bölümünü tamamlayan başkent temsilcisi, bugün hava yoluyla Antalya'ya gidecek.

Gençlerbirliği son çalışmasını yarın Antalya'da gerçekleştirecek.

Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:47 Kaynak: AA
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