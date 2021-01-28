Gençlerbirliği'nde Antalyaspor maçı hazırlıkları
28.01.2021 16:59
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 31 Ocak Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Yeni transfer Mustafa Akbaş'ın da antrenmanda yer aldığı ifade edildi.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı