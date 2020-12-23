Gençlerbirliği'nde Artan ve Pehlivan'dan alınan 7 puanın önemine vurgu

Gençlerbirliği futbolcuları Ömürcan Artan ile Halil İbrahim Pehlivan , kulübün sosyal medya kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Genç sağ bek Ömürcan Artan, her maçı kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirerek, "Önümüzde sıkışık bir fikstür var, son bir haftada üç maç oynayacağız. Elimizden geleni yapıp her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Süper Lig'deki ilk maçına Başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne karşı çıkan Ömürcan Artan, heyecanını ve duygularını dile getirirken, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçları öncesi de umutlu konuştu. Heyecanını takımdaki tecrübeli isimlerin yardımıyla yendiğini söyleyen Ömürcan Artan, "Öncelikle hocama teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiği için. Heyecanlıydım, hem ilk maçım hem de derbi. Ankara derbisi... Bizim için çok önemliydi ama saha içinde gerek arkadaşlarım gerekse ağabeylerim olsun heyecanımı yenmemde çok yardımcı oldular. Mutluyum, inşallah devamı da gelir. Kazanmak için çıkmıştık, gereken mücadeleyi gösterdiğimize de inanıyorum ama olmadı. Bir puanla dönmemiz de iyi, rakibimizi altımızda tuttuk ve 3 maçlık yenilmezlik serimizi devam ettirdik" dedi.

HALİL İBRAHİM PEHLİVAN: TÜRK FUTBOLU BU TEMPOYA ALIŞKIN DEĞİL Takım kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan ise 3 haftalık seride eksiklere rağmen alınan 7 puanın öneminden bahsetti. Halil İbrahim, "Alanyaspor maçıyla başladık galibiyet serisine, Alanyaspor da ligin lideriydi, namağlup takımıydı. Biz de o maçta gerçekten çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik, çok iyi analiz etmiştik Alanyaspor'u. 3 puanı kazandıktan sonra Erzurum deplasmanına gittik, birçok eksiğe rağmen orada da elimizden gelen mücadeleyi hava şartlarına rağmen gösterdik ve çok güzel bir galibiyetle ayrıldık. Son maçta da Ankara derbisinde gerçekten güzel, keyifli bir maç oldu. Gençlerbirliği'nin gençleri ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. 3 puan alabilirdik ama 3 puan kayıp da edebilirdik. Bir puan aldığımız için üzgünüz açıkçası çünkü 3 puan olarak düşünüyorduk. Önümüzde zorlu bir Sivasspor maçı var, ona hazırlanıyoruz. İnşallah oradan puan ya da puanlarla ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Açıklanan fikstürle birlikte dar bir zamanda çok sayıda maç oynamanın zorluğuna değinen Halil İbrahim sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene 40 hafta üzerinden bir lig oynayacağız. Doğal olarak hafta içi ve hafta sonu maçları oynuyoruz, gerçekten bizim Türk futbolu alışkın değil bu tempoya. Zor olacağını düşünüyorum ama daha önce de dediğim gibi; ayakta kalan kazanacak diye düşünüyorum. İnşallah biz de ayakta kalan taraf oluruz."