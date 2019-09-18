Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Antrenman, dar alanda oynanan dönüşümlü çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı futbolcu Nadir Çiftçi, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
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