Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent ekibi, günü İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, şut çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.