Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

38 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun 29. haftasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun 29. haftasında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, yarı sahada taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

Başkent ekibinin antrenmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Bady katılmadı.

Kırmızı-siyahlıların antrenmanını Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yönetimi ile Batıkent Mektebim Okulları öğrencileri ziyaret etti.

Şube başkanı Hüseyin Doğru, çalışma öncesinde takım kaptanı Selçuk Şahin'e kırmızı-siyah renklerde çiçek takdim etti.

Teknik direktör Üzülmez ile kısa süre sohbet eden Doğru, başkent ekibine şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Okul öğrencileri ise imza aldıkları futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:51 Kaynak: AA
Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Spor
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