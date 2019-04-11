Gençlerbirliği'nde Balıkesirspor Baltok Maçı Hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, sezonun 29. haftasında Balıkesirspor
Baltok ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde, teknik direktör İbrahim Üzülmez
yönetiminde yapılan antrenmana koşu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, yarı sahada taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinin antrenmanına tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek
ve Bady katılmadı.
Kırmızı-siyahlıların antrenmanını Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD
) Ankara
Şubesi yönetimi ile Batıkent Mektebim Okulları öğrencileri ziyaret etti.
Şube başkanı Hüseyin Doğru
, çalışma öncesinde takım kaptanı Selçuk Şahin
'e kırmızı-siyah renklerde çiçek takdim etti.
Teknik direktör Üzülmez ile kısa süre sohbet eden Doğru, başkent ekibine şampiyonluk yolunda başarı diledi.
Okul öğrencileri ise imza aldıkları futbolcularla fotoğraf çektirdi.