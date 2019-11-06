Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

7 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.

Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası Tribün: 10 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kapalı Tribün: 30 TL

VIP Tribün: 100 TL

Misafir Tribün: 10 TL

Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.


İstikbal Mobilya, Gençlerbirliği, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
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