Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı
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Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:29 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla ligin 11'inci haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanacak maçın bilet fiyatları yeniden belirlendi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kale
Arkası Tribün: 10 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Kapalı Tribün: 30 TL
VIP Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 10 TL
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.
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