Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



Kale Arkası Tribün: 10 TL



Maraton Tribün: 20 TL



Kapalı Tribün: 30 TL



VIP Tribün: 100 TL



Misafir Tribün: 10 TL



Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,