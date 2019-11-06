Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı

8 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkası Tribün: 10 TLMaraton Tribün: 20 TLKapalı Tribün: 30 TLVIP Tribün: 100 TLMisafir Tribün: 10 TLGençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri...

Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:


Kale Arkası Tribün: 10 TL


Maraton Tribün: 20 TL


Kapalı Tribün: 30 TL


VIP Tribün: 100 TL


Misafir Tribün: 10 TL


Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Gençlerbirliği, Kale, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:39 
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