Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav'dan taraftara çağrı
8 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Kale Arkası Tribün: 10 TLMaraton Tribün: 20 TLKapalı Tribün: 30 TLVIP Tribün: 100 TLMisafir Tribün: 10 TLGençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri...
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatlarında yapılan değişiklik sonrasında karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
Kale Arkası Tribün: 10 TL
Maraton Tribün: 20 TL
Kapalı Tribün: 30 TL
VIP Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 10 TL
Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa sunulacak.
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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:39
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