Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı

7 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği'nde başkent derbisi hazırlıkları başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken futbolcular daha sonra dar alan çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman üç kaleli maçla sona erdi.

Tedavileri tamamlanan Pierre-Yves Polomat ve Sadio Diallo koşu yaptı. Arda Kızıldağ fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışırken Sefa Yılmaz, Floyd Ayite ve Rahmetullah Berişbek'in tedavilerine devam edildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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