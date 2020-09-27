Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin üçüncü haftasını maç yapmadan geçecek başkent ekibi, günü tek antrenmanla tamamladı.
Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çıkış çalışmasıyla başladı.
Antrenman, tam sahada oynanan antrenman maçıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:05 - Kaynak: AA
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