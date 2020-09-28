Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlıların yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Koordinasyon çalışması gerçekleşen antrenmanın ayak tenisi turnuvasıyla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
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