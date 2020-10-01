Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı çalışmayla geçirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda pas koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, yarı saha ve tam sahada oynanan taktik çift kale maçla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:03 - Kaynak: AA
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