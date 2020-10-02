Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalıştı. İdman, son bölümde oynanan üç takımlı turnuvayla sona erdi.

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