Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika Spor
Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı
6 saat önce
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı.
Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başladı. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı. - ANKARA
Son Dakika Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru Altın Kanat Ödülleri düzenlenen muhteşem törenle sahiplerini buldu Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı