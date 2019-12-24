Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı.



Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başladı. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı. - ANKARA