Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı.

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş mesaisi başladı, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklar başladı.


Gençlerbirliği, ilk yarının son maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah başladı. Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı. - ANKARA

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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