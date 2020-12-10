Gençlerbirliği'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, çıkış çalışmasıyla devam etti.

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