Gençlerbirliği'nde Candeias hastaneye kaldırıldı
02.05.2021 21:49
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.
Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak 'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor