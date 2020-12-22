Gençlerbirliği'nde Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra pas çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, günü tek antrenmanla geçirdi.

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