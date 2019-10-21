Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlılar, antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başladı.

Daha sonra dar alanda top kapma oynayan oyuncular, son bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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