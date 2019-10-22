Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:58 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.
Top kapma oyunu ile süren idman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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