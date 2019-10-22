Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Top kapma oyunu ile süren idman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:58 Kaynak: AA
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