Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Kırmızı-siyahlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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