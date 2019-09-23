Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı

1 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması yapıldı.

Isınma ve koşu ile başlayan idman, koordinasyon ve şut çalışması ile sürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Gençlerbirliği, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 23 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Fatih Terim, locada çılgına döndü Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım 20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:53:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde derbi hazırlıkları başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]