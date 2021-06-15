Başkan vekilliklerine Selçuk Irgıt ve Akşit Özkural, yazmanlık görevine ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle getirildi.

Kulübün açıklamasına göre, ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı. 20 üyeden 17'sinin katıldığı toplantıda Hasan Şengel başkanlığa seçildi.

Gençlerbirliği Kulübünün 10 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen divan kurulu, yeni üyeleriyle ilk kez toplandı.

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği'nde divan kurulu yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Spor

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