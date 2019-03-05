Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri Dönemi Sona Erdi
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Gençlerbirliği
, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.
Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erkan Sözeri'nin görevine son verildiğini duyurdu. Atasoy, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:19 Kaynak: AA
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı
Çarpışma'ya Bomba Transfer! Usta Oyuncu Ali Sürmeli Cansız Karakteriyle Diziye Dahil Oldu
Fenerbahçe'de Valbuena'nın Performansı, Ersun Yanal Geldikten Sonra Zirve Yaptı
Doğu Anadolu Buz Kesti: Ardahan Eksi 20