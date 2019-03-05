Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri Dönemi Sona Erdi

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Gençlerbirliği, Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Sözeri yönetimindeki başkent ekibi, ligde oynadığı 24 maçta aldığı 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 48 puanla 2. sırada yer alıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Güncel
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