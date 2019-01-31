Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları

13 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Tesisleri ziyaret eden Ankara Kulübünden seğmenler, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip daha sonra gösteri sundu.

Teknik direktör Erkan Sözeri'nin de katıldığı oyunların ardından Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, şampiyonluk yolunda başkent ekibine başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Spor
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