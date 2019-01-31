Gençlerbirliği'nde Eskişehirspor Maçı Hazırlıkları
13 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Cumartesi günü Eskişehirspor
ile deplasmanda karşılaşacak Gençlerbirliği
hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım Gençlerbirliği İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Tesisleri ziyaret eden Ankara
Kulübünden seğmenler, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip daha sonra gösteri sundu.
Teknik direktör Erkan Sözeri'nin de katıldığı oyunların ardından Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, şampiyonluk yolunda başkent ekibine başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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