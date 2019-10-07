Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano'nun sağlık durumu
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Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano'nun sağlık durumu

1 saat önce

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Fabricio Baiano'nun en az 1 ay takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Fabricio Baiano'nun sağlık durumu, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Fabricio Baiano'nun en az 1 ay takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, çekilen MR sonucunda Brezilyalı orta saha oyuncusunun sol uyluk kas grubunda ikinci dereceden yırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, tedavisine dün başlanan 27 yaşındaki futbolcunun en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:38 Kaynak: AA
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