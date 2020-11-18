Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlılar günü tek antrenmanla geçirdi. Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan gol çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

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