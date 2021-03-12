Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi.

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