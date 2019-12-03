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Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe mesaisi
6 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.
Başkent ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:07
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