Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe mesaisi başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile dün deplasmanda golsüz berabere kalan başkent ekibi, ara vermeden çalıştı.

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