Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri
Son Dakika Güncel Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

53 dakika önce

Eskişehirspor'un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın.

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri, System.String[]

Eskişehirspor'un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın.

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı. Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu. Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

(İHA)

Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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