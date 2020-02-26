Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda top kapma oyunuyla sona erdi.

Brezilyalı futbolcu Fabricio Baiano takımdan ayrı çalışırken, tedavilerine devam edilen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite antrenmana katılmadı.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:20 Kaynak: AA
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