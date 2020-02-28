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Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları
6 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:22 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı.
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