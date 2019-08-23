Gençlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 07:40 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. haftasında 26 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışması ile başladı.
Dar alanda top kapma oyunu ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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