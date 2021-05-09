Gençlerbirliği'nde kongre tarihi açıklandı

Gençlerbirliği'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 23 Mayıs tarihinde, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 30 Mayıs'ta yapılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen Gençlerbirliği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanması durumunda 23 Mayıs'ta Pazar günü saat 10.00'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise genel kurul 30 Mayıs Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacak. Gençlerbirliği'nde mevcut başkan Murat Cavcav'ın ise aday olup olmayacağı henüz netleşmedi.